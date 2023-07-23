瑄瑄日前上中天綜合台《同學來了》，分享女人生小孩的辛苦，並抱怨老公哈孝遠在她產後酸言酸言，令她很不滿；哈孝遠則慚愧工作不順時，曾在瑄瑄懷孕快9個月時對她發脾氣，害她身體不舒服緊急送醫，「當時醫生就說已經開了快2指，我非常自責。」

《同學來了》明（24日）晚9點將播出「生小孩前是『貴婦』！生完變『怨婦』？『這些』生完小孩後的苦你懂嗎」主題，瑄瑄說生小孩前，她可是航空公司的月曆女郎，但產後身型全歪，連骨盆都不正，雖然老公哈孝遠不會嫌她胖，卻開玩笑說：「空姐制服還穿得下嗎？妳以後會不會調去飛貨機啊？」讓她十分受不了。

面對老婆指控，哈孝遠急忙解釋：「是她跟我說要對她嚴格一點，所以我才會這樣對她開玩笑，但我不覺得她胖，因為她都胖在上圍，我覺得這也算是『享受』啦。」還很慚愧在瑄瑄懷孕時對她發脾氣，他敘述老婆懷孕快9個月時，他那陣子工作不順，對她發脾氣，「我還罵老婆，她就突然說肚子很痛，我們趕去醫院時，醫生就說已經開了快2指，我非常自責。」

瑄瑄聽了忍不住噴淚，哈孝遠趁機訴說老婆的好，他都看在眼裡，「很多事她都自己吞，像我都沒辦法陪我兒子玩遊樂設施，因為我坐不下，我看別人家都是爸爸陪兒子玩，但我們家從頭到尾都是我老婆在陪我兒子，所以我非常感謝我老婆可以母代父職。」哈孝遠真誠認錯打動在場的來賓們，但主持人阿Ken仍直呼：「你配不上瑄瑄。」