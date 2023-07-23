柴智屏探班旗下愛將張立昂、劉奕兒主演的《鬼之執行長》。（三立提供）

柴智屏探班旗下愛將張立昂、劉奕兒主演的《鬼之執行長》。（三立提供）

柴智屏探班旗下愛將張立昂、劉奕兒主演的《鬼之執行長》。（三立提供）

柴智屏探班旗下愛將張立昂、劉奕兒主演的《鬼之執行長》。（三立提供）

三立、華視八點《鬼之執行長》劇情有全新的發展，劉奕兒讀書時期暗戀的學長金在勳登場，讓她和張立昂的戀情陷入三角關係，由於該劇全實景拍攝，演員拍攝過程倍加辛苦，「偶像劇教母」柴智屏22日特別抽空至林口麵包店外景地探班，為愛徒張立昂、劉奕兒及其他演員打氣，三立與華視電視台主管同行，並準備了披薩餐車應援加菜。

柴智屏一身辣裝現身《鬼之執行長》拍攝現場，還準備雞精送給張立昂、劉奕兒兩個旗下愛將，她表示早就想來探班，因為知道這次都全實景拍攝很辛苦，但子弟兵吃苦耐勞很敬業，都不會抱怨，誇讚他們很懂事，只報喜不報憂。

張立昂看到「漂亮姊姊」到來十分開心，笑說有披薩餐車加菜當然開心，也表示私下和柴姊感情就很好，她又大方，柴智屏現場就答應張立昂，戲一殺青就帶他去吃牛排，就像對弟弟一樣。對張立昂這次改變戲路帥氣搞笑，柴智屏一直覺得張立昂表演很有自己的風格，不論是霸道總裁或陽光男孩都充滿魅力，都源自於本身，「他有獨特的賀爾蒙」，挖掘打造過許多偶像明星的她，其實見到張立昂的第一眼，就覺得他的眉宇之間有梁朝偉的感覺。

至於劉奕兒，柴智屏說她剪短髮當天回到公司，她嚇一跳根本沒有認出來，看起來很漂亮很有味道，還以為這短髮的小男生是公司新簽的藝人，因為劉奕兒的輪廓很深，所以就算是剪短髮，也很像可愛的小男生，劉奕兒趁機撩老闆說：「妳是我的妞！」讓柴智屏一直笑。

劇情又現身一位帥哥金在勳，飾演劉奕兒曾經暗戀的學長，讓她周旋於兩男的追求，劉奕兒笑說：「我今天還負責幫他拿劇本，為他準備水。」對於自己的豔遇，她說如果自己真遇到，會把這問題丟給媽媽解決，讓柴智屏直誇：「她家教真的很好。」

至於張立昂如果很喜歡一位女生卻出現情敵，他表示：「我覺得給女生自己決定吧！可能會去認識一下，然後刺探一下敵情，然後說不定我們也可以變成好朋友。」帥氣的金在勳也說自己有很多被暗戀經驗，但如果自己不喜歡，還是會跟對方說謝謝，也許可以變成好朋友。

孫沁岳前幾集中一脫受矚目，被笑問還會繼續脫嗎？他說其實要拍裸上身戲，還特別請教「脫的前輩」張立昂，他告訴孫沁岳要脫的前一天就要少喝水，也少吃，這次有照他的方法嚴格執行，果然效果還不錯，有更多人跟他說：「身材這麼好喔！」孫沁岳自信地說，他就是穿衣服看起來瘦，但其實是有本錢的，會再繼續努力；張立昂笑說：「他的IG上也有很厲害的照片，網路有重播，還有側拍花絮影片。」新人劉修甫劇中不管年紀差距瘋狂追求姚以緹，他說私下追人可沒有這麼瘋，劇中用的方式對他本身完全不適用，強調自己就是「正常版」。