realme C51正面採用6.7吋90Hz暢速螢幕，結合90.3%的螢幕佔比，處理器採用紫光展銳八核心處理器。相機部分，realme C51搭載了同價位帶中最好的5000萬畫素主鏡頭，F1.8大光圈和5P鏡頭，成像明亮細節清晰，再加入輔助鏡頭，即使是入門機款也能輕鬆捕捉清晰的細節，此外，前置鏡頭則採用500萬畫素AI自拍鏡頭。

realme C系列一向以越級性能和大電量獲用戶青睞，本次亮相的realme C51更是宣告realme C系列正式進入全新快充時代。realme C51搭載同價位帶最快的33W SUPERVOOC超級閃充，僅需28分鐘即可將內建的5000mAh大電池充至50%，較前代產品的10W充電速度大幅提升了200%註2，以更強勁的充電性能，提升日常用戶體驗。

realme C51推出薄荷綠、碳素黑雙色，記憶體容量4+64GB，售價3990元，將於7月25日陸續開賣，亦會於8月1日起在中華電、台灣大、台灣之星等電信商門市陸續上架開賣。