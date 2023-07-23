行政院副院長鄭文燦23日上午視察基隆港西岸旅客中心，受訪時談到基隆捷運的相關規畫，鄭文燦表示，目前基隆捷運已經通過環評，正在等待最後綜合規畫的決定，行政院會盡量想辦法降低基隆市的負擔。基隆市長謝國樑表示，市府未來捷運相關經費，將在行政院指導下，考慮由基金方式來興建營運，相信會對基隆財務有很大幫助。

鄭文燦談到基隆捷運時指出，基隆捷運可以連接基隆市、新北市、臺北市，如果再加上汐東線，我想會讓整個基隆河谷變得非常不一樣，一定可以連結基隆，翻轉河谷。

鄭文燦表示，關於基隆捷運的規畫，內政部長林右昌在基隆市長任內開始推動，目前由謝國樑接續，行政院會依照原本的規畫，4月已經完成了環評，接下來也將按照進度核定綜合規畫。

後續行政院將會在兩個部分協助基隆，首先是盡量想辦法降低基隆市的負擔，其次是按照原規畫，在基隆河谷都市計畫更新，包括場站開發或是車站整體開發，若基隆市政府團隊，若有了解不夠的地方，中央包括交通部、內政部也願意協助基隆河谷地區八堵站、北五堵站等相關規畫。

鄭文燦說，新北市已提出開發計畫，政院協助基隆市提出開發計畫後，將可有效降低基隆負擔。請民眾放心，基隆捷運加上汐東線捷運，都是行政院重點支持的交通建設。新北市及台北市目前都積極推動招商，希望基隆市這一段能夠一起往前走。

對此，基隆市長謝國樑表示，過去一段時間感受到行政院及副院長鄭文燦給基隆的協助及幫忙，未來基市府將在行政院指導下，將捷運相關的經費，考慮由基金的方式來興建營運，相信對基隆的財務會有很大的幫助。

謝國樑指出，在基隆捷運規畫過程中，基隆市府也參照了桃園市過去的成功經驗，也感謝鄭文燦的協助。