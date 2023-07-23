大園警方暑期宣導，結合大興高中辦活動學童體驗飛航操作。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大園警分局為鼓勵青少年利用暑假期間，從事正當的休閒活動，今天上午結合大興高中舉辦「大興旗鼔夢想起飛」活動，邀請學童體驗飛航操作、學習航空知識，同時宣導正確的預防犯罪及交通安全觀念。

大園警方表示，大興高級中學是以飛機修護科著名的高中，有專業的航空相關知識，本次活動除了讓學生以巴沙木親手製作手擲飛機，從有趣的勞作中認識氣體力學、空氣動力學等專業知識，現場更備有「基本模擬飛行器」，讓學生實際體驗飛航操作介面，認識基本航空知識。

員警也特別在現場宣導「反毒、反幫派、反詐騙、反性剝削、強化網路安全、避免深夜流連不當場所」，以及交通安全等觀念，讓學童在活動當中，還能學到最新的預防犯罪知識，學生及家長們對於此次活動的反應都相當熱烈，直喊明年還要再來參加。

大園警分局指出，為讓青少年有個充實的暑假，今年特別規畫兩場活動，除了今天的飛航學習營以外，另於8月22日上午在大園區朋馳馬場舉辦小騎士體驗活動，讓孩子們能親近馬匹、感受騎馬的樂趣，希望藉此活動讓學童培養正當的休閒娛樂，平安快樂度過暑假。

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