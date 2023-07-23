（14：16更新）新增嘉義市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛影響，氣象局發布13縣市大雨特報，今日桃園至苗栗、雲林至高雄、南投地區及大台北、臺中、屏東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

午後對流雲系發展旺盛，氣象局發布13縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

此外，苗栗縣、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續至14時45分。並針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至15時49分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動。

氣象局表示，今天（23日）白天各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區出現短暫雷陣雨的機率仍高，西半部地區並有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用，前往山區的朋友應注意坍方、落石及溪水暴漲的可能，另外，台東及恆春半島則不定時會有零星降雨。

溫度部份，各地高溫普遍在32到35度，其中大台北、南高屏、宜花東及台中、雲林有局部36度高溫發生的機率，外出請注意防曬並多補充水分。

至於颱風，氣象局表示，今年第5號颱風「杜蘇芮」，上午8時位於鵝鑾鼻東南方1200公里的海面上，強度持續增強，有機會成為中度颱風，未來將以西北西轉西北的方向朝台灣東南方海面接近，目前資料顯示直接影響台灣的機率高，請多留意氣象局對此颱風的最新預報。