中天綜合台《同學來了》明（24日）晚9點播出「生小孩前是『貴婦』！生完變『怨婦』？『這些』生完小孩後的苦你懂嗎」主題，女星林舒語在節目中分享，曾因2度流產內心飽受折磨的經歷。

33歲的林舒語結婚8年，育有2子。她透露第1次流產時在家裡顧小孩，突然覺得不太對勁，一走到廁所就昏倒，送醫不到12小時就開刀，第2次則是前面很正常，3個月後再去產檢時，醫生就對她說：「我找不到他的心跳，妳3天後要來引產。」讓她感到晴天霹靂。

但林舒語說那時原本就計畫好全家出遊，為了不讓孩子失望，還強忍情緒照常出遊。她回憶：「只是我那時候的狀態很像神經病，玩一玩突然就衝去爆哭，哭完再陪他們繼續玩。」

她也提到因為有前面的經驗，後來懷孕就更加小心：「前期一樣有出血，醫生就說要躺著，但我看著我家小孩說『爸爸我餓了』，我就在沙發上爆哭，因為我覺得我不能為他們做什麼。」