南投縣20歲林姓男大學生與女友分手後，他一心想復合遭拒，竟入侵前女友IG，了解其生活動態，跑去對方參加的活動、租屋處等地方製造「巧遇」，前女友不堪其擾提告，他到案坦承犯行，卻未與對方和解，南投地方法院審理後將林男依入侵他人電腦、跟蹤騷擾罪，各判處拘役50日，易科罰金折合10萬元。
判決書指出，林姓男大學生與女友交往7個多月，去年5月20日分手，林男求復合遭拒，未經前女友同意，竟然多次入侵前女友的IG帳號，了解其生活動態、心情，接近前女友的日常生活進行干擾。
林姓男大學生透過IG了解前女友生活動態，竟跟著跑去參加音樂祭、撞球活動等製造巧遇，甚至在租屋處附近徘徊，前女友認為日常生活嚴重受到干擾，覺得很可怕報案。
林男到案坦承犯行，強調自己難以接受雙方分手，才想盡辦法求復合。
南投地方法院審理認為，念及林男偵查、審理時均坦承犯行，未曾犯罪遭判刑等素行，然迄今未與前女友成立和解，將林男依入侵他人電腦、跟蹤騷擾罪，各判處拘役50日，合併應執行拘役100日，易科罰金折合10萬元。
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