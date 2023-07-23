針對國民黨主席朱立倫，昨誤稱國民黨總統參選人侯友宜是十大傑出青年，事實是獲得救國團青年獎章。民進黨立委賴品妤23日指出，選舉期間做宣傳很正常，但應本著事實，顯然朱立倫未盡查證責任，也可能是因侯友宜民調未有起色，因此設法拉抬，但效果確實有限，她呼籲對手陣營應端出實質政策、政績，才是正本清源之道。

賴品妤上午受訪指出，選舉期間會有宣傳行為再正常不過，但必須本著事實，朱立倫昨天的發言，顯然沒有盡到查證責任，而朱立倫會有相關發言，推測是因侯參選時民調攀上顛峰，此後卻出現嚴重下滑，甚至墊底，朱可能是因為此狀況，才想藉由外在攻擊和獎章替其拉抬，但效果顯然有限。

由於賴品妤今日舉辦汐止青年軍活動，她指出，觀察近期民調，民進黨總統參選人賴清德的青年選票有在提升，但距離總統大選還有半年時間，青年朋友還有很多時間慢慢檢視各陣營參選人的政策與政見。

賴品妤認為，有的總統參選人比較擅長製造話題，容易吸引選民目光，這很常見，但唯有端出來的政策、政績，才是正本清源之道，賴清德的優勢在於穩紮穩打，所推出的政策都可行，過去的政績也可以被檢視，相信接下來狀況會越來越好。