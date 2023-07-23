預計7月25日在台舉辦演唱會的英國天團The 1975今發聲明取消台灣行程，原因猜測與22日晚間在馬來西亞所發生的突發狀況有關。昨THE 1975在馬來西亞首都吉隆坡的「Good Vibes Festival」 音樂祭演出，在台上主唱馬帝砲轟當地的反同性戀政策，除了出言大力抨擊之外他還跟吉他手羅斯在台上接吻長達20秒，接著他們就被主辦單位請下台並表示演出結束。

目前沒有消息直接指向2件事情有直接的關係，但因為就在昨天晚上發生事件之後，今天主辦方理想國稍早發布聲明，表示台灣演唱會取消：「The 1975很遺憾地宣布，即將舉行的台北場演唱會將會取消。The 1975從不輕易做出取消演出的決定，並且一直非常期待能於台北與歌迷見面，但很遺憾因目前情況，只能取消原定的演出。如造成任何不便，The 1975深表歉意。」文末表示退票流程將從下週一開始。