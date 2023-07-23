台灣鰻魚近二年滯銷，台大漁科所教授韓玉山攜手北市販售鰻魚飯最密集的中山北路一段東側通往新生北路的街區巷弄、舊稱三條通至七條通的鰻魚飯專賣店店家，自7月26日起至8月6日舉辦「88鰻魚季做公益」系列活動，聚焦鼓勵外帶這一塊，只要點購外帶鰻魚飯，捐出發票，就能換一張抽獎券，一同做公益，抽到結緣品帶回家。藉此減少碳排量，碳足跡，支持養殖鰻魚戶，帶動內銷市場繁榮。

台灣是「鰻魚之鄉」，根據出口活鰻到日本的貿易商粗估，日本烤鰻店10條活鰻有7條是來自台灣雲林等地養殖場。今年日本「鰻魚節」、即「土用丑之日」落在7月30日，因時間貼近88節，台北市販售鰻魚飯最密集的中山北路、林森北路店家建議消費者多多吃台灣自產鰻魚，不僅省下貴森森的赴日機票費，也是孝親新鮮點子。

一想吃鰻魚飯，愛吃鰻魚的消費者立刻聯結台北市販售鰻魚飯最密集的中山北路一段東側通往新生北路的街區巷弄（舊稱三條通至七條通）。由於疫情受控超過一季，食客也活躍起來，店家有感於接連三年夏季都無法同步日本鰻魚節（土用丑日）舉辦行銷活動，台大漁科所教授韓玉山攜手店家動起來，以公益、共榮、共生為訴求，希望消費者年年都能在台灣在地享受最新鮮的鰻魚美味，支持養殖鰻魚戶，帶動內銷市場繁榮。

三河中川屋成立四年來，有三年鰻魚節動彈不得，創辦人陳文堅回憶，疫情期間生意慘淡，冷暖自知，咬牙硬撐3年，期間還曾忍痛先關掉一家分店止血，如今等到商機回春，日本三井集團招商去年邀請到台南高鐵站outlet一樓展店，整體營業額終於翻紅。引進日本關東區百年老店魚庄創辦人吳啟源也期待，這次鰻魚節來臨，街區裡的同業們熬過嚴酷考驗，終於可以讓日籍殺鰻串鰻烤鰻達人廚師，好好展手藝，回饋台灣在地消費者。因為，鰻魚之鄉就在台灣。

日式鰻魚飯歷史街區公益系列活動元年聚焦鼓勵外帶這一塊，只要點購外帶鰻魚飯，捐出發票，就能換一張抽獎券，一同做公益，抽到結緣品帶回家。台大漁業推廣委員會也結合民間愛好鰻魚者，募集到贊助物資，民眾憑購買活動範圍內店家之外帶鰻魚飯，就有機會抽中量身訂制的心意書法，從鰻魚諧音發想，例如：「爹，是鰻權威的一家之主」「爹，是鰻義氣的好榜樣」。其他還有機會抽到日式布縫蝴蝶節、漁夫帽、隨身錢卡。企業無論大小都應投注心力實踐E.S.G。一張發票交換一張抽獎券，每日限量備小禮物總共10份。發票交換抽獎券和速寫和書法之兌換地點在三河中川屋走廊。匯集到發票將捐給社福團體。