民進黨總統參選人、副總統賴清德23日前往苗栗銅鑼鄉，出席全國客家青年座談會，與各縣市投入地方創生的青年團隊交流，他表示，未來當選總統，將持續編列預算推動地方創生，讓每個地方都能安居樂業。

全國客家青年座談會邀請花蓮、高雄、桃園與苗栗等縣市，投入地方創生的青年分享他們的經歷，現場也開放他們與賴清德問答，有人提及承租台鐵等閒置倉庫場域遇到瓶頸，無法保障青年永續經營，以及竹東市沒有觀光人潮、地方創生經費只到2025年、建置草莓基因資料庫等問題。

賴清德表示，事業單位對地方創生不太了解，也沒有計畫釋放閒置空間出來，讓許多年輕人爭取實有困難，他會積極與行政院、交通部等單位溝通，如果有團隊提出的地方創生可行，他認為應當鼓勵與支持。

賴清德說，針對大湖草莓等農業問題，他會請農委會積極輔導協助，至於竹東市沒有觀光人潮，他建議先活化利用公部門閒置老建築，打造旅宿業帶動地方觀光人潮。另外，地方創生是國家政策，是他2018年擔任行政院長期間推動，未來有機會擔任總統，一定會繼續編列預算，將地方創生推廣下去。

賴清德表示，今天看見各縣市青年願意從事地方創生，讓他非常感動，希望透過大家的努力，讓自己更了解故鄉，也讓來自不同地方的人了解故鄉文化，並鼓勵更多人投入參與，讓地方創生做得更大更好。

他說，他擔任行政院長時，把2022年訂定為地方創生年，提供1個平台，讓各縣市的歷史、自然景觀、美食、歷史推廣出去，這幾年來年輕人回鄉努力或創業，都讓他很感動。

賴表示，以往都是城市帶動農村，都市發展愈來愈好，農村得到的資源少而逐漸沒落，新生兒不斷減少，幾10年來，因為中央政府在北部，使得資源著重不均，中南部面對困難跟挑戰更大。

他提出的政見中，有1項是均衡台灣，要利用重大的建設、地方建設，涵蓋交通、產業帶動地方平衡發展，尤其是運用地方創生，讓政府支持在地產業，鼓勵年輕人發展，使得台灣處處可以安居，他強調並不是要求年輕人回家孝順，而是讓大家願意回鄉，更愛自己的故鄉，也讓別人走進家鄉。

賴清德提到，早年獨尊漢文化，客家、原民文化不受尊重，在政黨輪替後，民進黨主張多元開放，讓客家人都以客家人為榮，對客家、對原民，對各種族群文化都更加重視，尤其第1次政黨輪替後，就成立客委會，目的是保存客家文化。

另外，在蔡英文總統上任後，努力幾10年，修改客家基本法、國家語言發展法，將客家列為國家語言，都是希望將客家文化傳承下去，因為客家不只是代表族群，而是一種文化，未來要持續推動客語、地方創生，讓台灣的各種文化生生不息。

全國客家青年座談會今天在苗栗銅鑼鄉舉辦，客委會主委楊長鎮、民進黨客家部主任蔣絜安、總統府資政姚嘉文、銅鑼鄉長謝昌年、民進黨苗栗縣黨部主委李貴富、縣議員陳光軒、羅貴星、翁杰、陳品安、曾玟學、邱毓興等各界代表與會出席。