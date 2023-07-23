暑假期間，故宮南院另一亮點為透南風廣場親子遊憩區「白螺沙灣」新增6米高的哈奴曼犧尊氣球裝置。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院邀請優質團體辦理「邂逅南院下午茶」活動，提供觀眾各種藝文饗宴。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情解封，觀光人潮出現，國立故宮博物院南部院區今迎來第50萬入館參觀遊客，並送上限量犧尊跳跳馬給幸運觀眾游先生，游先生說，他常到南院附近拍攝鳥類生態，今是第1次進館參觀「沒想到這麼幸運」。

繼故宮在4月29日宣布，北部院區4月已破2021年全年度參觀人數後，今再宣布，南部院區今年參觀已達50萬，預期南院今年參觀人數可望突破百萬， 而南院處也由專門委員周衷蓮代表歡迎並致贈限量犧尊跳跳馬給第50萬幸運觀眾，來自台中市的游先生。

游先生表示，他經常參觀北院，也常到南院附近拍攝鳥類生態，今天早上6點就到園區拍攝，第一次進館參觀的游先生說：「沒想到這麼幸運」，進館前也和夫人先在戶外哈奴曼犧尊氣球裝置前合影，十分開心。

南院表示，夏日親子藝術月自2019年開辦以來，已成為親子觀眾暑假以寓教於樂方式親近故宮文物的必訪活動，今年以「時空探險家」為主題，設計實境解謎、數位互動裝置等，觀眾反應熱絡，整體活動上看10萬人次參與。

暑假期間，故宮南院另一亮點為透南風廣場親子遊憩區「白螺沙灣」新增6米高的哈奴曼犧尊氣球裝置，陪伴大小朋友共度玩沙的歡樂時光，至於園區水舞藝術展演今年邀電影《看見台灣》配樂大師何國杰創作音樂，並以多層次雲紋展現立體極光效果，每周二至周日下午4點至晚上9點帶來璀璨聲光饗宴。

至於人氣國寶展今年規畫翠玉白菜、肉形石等明星展件搭配不同主題輪流展出，翠玉白菜展至8月6日，緊接著9月下旬「故宮亞洲藝術節–韓國月」及「朝鮮王朝與清宮藝術交會」特展將登場，邀民眾體驗韓流的文化魅力！

故宮院長蕭宗煌表示，面對疫情帶來觀眾流失的嚴峻考驗，除了以魅力典藏及多元展覽「把故宮帶回觀眾的心目中」，南院也肩負「把故宮藝術普及於中南部台灣」的文化平權使命，期許在深耕博物館專業的同時也能連結嘉義在地的人文生活地景，成為南台灣深度旅遊必訪之地。