成立大會有別於傳統造勢活動的「磅礴調性」，安排了熱舞表演、「十問十答」遊戲環節。（賴品妤辦公室提供）

2024年總統、立委開打，民進黨立委賴品妤拚連任，今日正式成立汐止青年軍並舉行誓師大會。她表示，2024年的選戰至關重要。在面對越加嚴峻的國際情勢、邁向復甦的民生經濟，或是處在城市硬體轉型階段的汐止區，皆需突破框架、放手去做。賴品妤感性的說，她將堅守價值守護大家的生活。

成立大會有別於傳統造勢活動的「磅礴調性」，安排了熱舞表演、「十問十答」遊戲環節，藉由相互問答十道題目，分享彼此對年輕世代的政策願景。有青年甚至搞笑提問「在火鍋加芋頭與三色豆間，要選哪一項」，賴品妤立即露出為難表情，引起台下一陣爆笑聲。

賴品妤致詞時說，汐止是許多年輕朋友選擇定居、孕育下一代的新家鄉，但是區內的軟、硬體早已跟不上增長的人口。所以她把握所有機會爭取建設、提出高標的法案數，在主責委員會的質詢也全勤；下一屆最重要的任務之一就是確保建設能如期完工。

青年軍代表林希穎表示，汐止居民常稱讚賴品妤勤跑基層、傾聽地方心聲，爭取到如汐東捷運核定、汐科站加開出口、台鐵沿線隔音牆、汐止多所學校一億元的改建經費等，帶來空前的改變。

林希穎說道，賴品妤在國會為青年權益付出的努力有目共睹。無論是學貸門檻降低、租屋補助、育兒津貼或是社宅輪候制，都讓人感受到「賴品妤是最了解年輕人的痛的政治人物」。呼籲集結所有力量，支持賴留在國會。