泰國總理難產中，在國會最大黨前進黨周五（21日），正式宣布將組閣大權移交給國會第2大黨為泰黨後，保守派各政黨紛紛表態，堅決不與主張修改冒犯君主法的前進黨合作，揚言有前進黨就不合作。

前進黨在5月14日大選提出的政見，其中包括修改徵兵制以及泰國《刑法》112條的冒犯君主法，這兩項政見恰好是親軍方和保皇派的紅線，

親軍方的泰國看守總理帕拉育所在黨派，團結建國黨黨魁披拉22日與黨內其他重要成員應為泰黨邀請，前往為泰黨總部就能否聯合組閣，與為泰黨黨魁崇南、副黨魁普湯等進行了會談。

會談結束後，團結建國黨表示，目前團結建國黨尚未確定是否要參與為泰黨發起的組閣聯盟，但團結建國黨此前已公開表態不會支持前進黨，前進黨想要修改《刑法》第112條的做法與團結建國黨理念相去甚遠，因此，若為泰黨組建的政黨聯盟中有前進黨，那麼團結建國黨將不會在之後的總理選舉投票中為其投出支持票。

另外，保皇派泰自豪黨黨魁兼泰國看守副總理阿努廷22日，也前往為泰黨總部進行組閣事宜討論，共同尋找解決方案。經過長達近40分鐘的商談後，兩黨共同召開新聞發布會。

為泰黨黨魁崇南首先澄清與泰自豪黨進行談判，並不意味著與前進黨「分手」。他表示，自從前進黨將組閣權交給為泰黨後，為泰黨一直在積極尋求其他政黨的支持，並且有意邀請所有的政黨進行商談，除了泰國民主黨。

阿努廷表示，會談氛圍十分友好，他懷念以前在這棟大樓裡的工作氛圍，並始終銘記與為泰黨的友好關係。今天，為泰黨和泰自豪黨有著相同的目標，即希望盡快解決政治問題，使國家盡快組建一個政府。

同時，阿努廷也向崇南表明願意加入組閣，但前提條件是如果前進黨在聯合執政的陣營中，泰自豪黨將不會加入，但他強調這並非是為了製造分歧，而是因為泰自豪黨與前進黨在工作理念和方式上存在差異。

立場中間偏右的國家發展黨也於22日與為泰黨討論組閣事宜。國家發展黨黨魁、泰國前副總理蘇瓦特表示，國家發展黨召開了執行委員會會議，並一致同意支持由多數黨組閣，不支持少數派政府。國家發展黨願意並準備參與由為泰黨為主導的組建政府，但唯一的條件是不支持主張修改《刑法》第112條的政黨。如果這個政策仍然存在，勇敢國家發展黨將無法參加，因為這不符合黨的決議。