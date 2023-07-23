在陽台打造屬於自己的綠色祕境。（新北市景觀處提供）

多肉植栽點綴家中書桌、工作桌。（新北市景觀處提供）

隨著炎熱的夏季來臨，許多市民朋友們在酷暑下出門的意願大幅降低，如果窩在家裡又想要接觸自然紓壓，新北市政府綠美化環境景觀處推薦不妨在家進行室內綠化或打造陽台花園，妝點居家環境，緩解夏日心浮氣躁，放鬆身心也療癒自己。

新北市景觀處表示，居家園藝的範圍相當廣泛，從陽台花園到小型盆栽、從觀葉植物到多肉植物，有各式各樣的組合與搭配方式，不同的植栽也會讓室內整體氛圍而有所變化，如虎尾蘭強調的線條感的外型，是許多簡潔、俐落裝潢適合的拍檔，而多肉植物的小巧玲瓏，可以將角落空間裝飾得生機盎然又可愛，例如陳設布置於書桌、工作桌作為點綴。

另外近期受到民眾喜愛的蕨類植栽，讓人聯想到涼爽的山林，可以在陽台打造屬於自己的綠色秘境，居家園藝不僅提供了綠意的生活空間，還是一種且具有創造力、療癒性的休閒活動，為生活增添美感與個人風格。

新北市景觀處表示，享受當綠手指的同時，也要注意植栽的養護問題，夏天的植栽需要經常檢視是否要補充水分，如呈現葉片變形、軟垂等疑似缺水的狀態，應要充足澆水或改用保水力高的栽培介質，改善植栽生長狀態，植栽的品種多元，因此照顧的方式也是隨植栽而異。

民眾挑選植栽前，除了考量美感，也要適地適性，以延長家中的寶貝植物壽命，如果對都市園藝或可食地景有相關種植或規畫等問題，歡迎洽詢景觀處城市綠美學輔導團的電話諮詢專線（02-29550808＃303），如有都市園藝或農作體驗之實體活動需求，可以以團體（如：社區管委會、里辦公處、社區發展協會等）為單位向輔導團申請。

新北市景觀處長林俊德提醒，夏季天氣炎熱，市民朋友即便在室內環境或自家陽台進行園藝活動，也記得要多喝水補充水分。對新北地區的花卉有興趣的朋友們，可以搜尋FB的「賞花快報」粉絲專頁，能夠即時收到新北市的花況訊息，歡迎民眾點讚追蹤。