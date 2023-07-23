選手們專注所學。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

副縣長鄧桂菊到場為選手加油打氣。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

山城盃創意機器人大賽23日在育達科技大學登場，共有61支隊伍、約250名師生同場競技，優勝隊伍將代表苗栗縣晉級全國賽，挑戰國際奧林匹克機器人競賽。

「山城創意機器人大赛」因為疫情在2020年、2021年停辦，今年是復辦的第2年，來自全縣各級學校的創意機器人設計好手及玩家，共有61支隊伍、約 250名師生同場競技。

這次活動有刺激及有趣的自造創意機器人比賽，也有跨領域機器人成果競賽，競賽類別分為國小组、國中組、高中職组、大專院校組，同場競技挑戰機器人創意賽、任務賽、相撲賽及3對3機器人鬥牛賽；其中創意賽及任務賽的優勝晉級隊伍將代表苗栗縣晉級全國賽，挑際奧林匹亞機器人競賽。

競賽由育達科技大學、君毅中學共同主辦，比賽場地在育達科大的學生活動中心，副縣長鄧桂菊今天上午10時出席開幕儀式鼓勵選手，育達科大副校長王榮祖、君毅中學校長林慶旺、贊助單位台灣玉山機器人協會秘書長鄭瑞瑩、玄通系統工程公司管理部長廖文祿套和睿揚創新科技公司總經理張乾益等人出席。鄧副縣長頒發裁判證書，巡視國小組選手攤位，對選手展現競賽機器人的優異表現，留下深刻印象。

鄧桂菊表示，縣長鍾東錦重視科技和語文教育，上任第一個出國訪問行程，就是前往新加坡，觀摩該國科技、語文教育新知，而AI科技現在最夯、世界主要潮流，台灣未來要在AI大放異彩，寄望今天參賽選手，鼓舞選手要有信心、才能更有行動力，在未來科技界發光發熱。

育達副校長王榮組感謝縣府、贊助單位的支持，才能讓競賽持續舉辦，而創意機器人大賽目的藉由AI電腦資訊及科學原理之融合運用，激發學童對科技的理解與想像，提升學生對科學教育能力，未來欲推動的資訊教育課程內容可以變得更多元且更全面性的發展。

主辦單位說，本次賽事為國內選拔賽的賽前賽，競賽項目均依國際奥林匹克機器人委員會公布的今年度大賽題目為準，從零件、材料到機器人尺寸，都有限定規格，選手們在嚴格規定下組裝機器人，且不得用無線通訊或遙控器控制，讓自主的機器人完成比賽要求的動作；而參賽選手都專注修正程式和機器人，希望奪得好成績。