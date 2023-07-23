希臘東南方旅遊勝地羅得斯島（Rhodes）野火擴大失控、燒到海邊，威脅住家及飯店，昨（22）日以來已緊急撤離數千名旅客，不過當地政府、飯店、旅行社應變不及，讓旅客抱怨情況有如「戰區」，他們萬萬沒想到來度假竟變成逃難。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，羅得斯島山區野火已燃燒近一周，不過強風、高溫、乾燥情況，已導致火勢燒向島嶼東部的觀光區域。

希臘知名度假勝地羅得斯島的森林野火失控，燒向東岸觀光區域，數千人急撤。

當局已緊急出動5架直升機、173名消防員前往灌救，至今已透過陸路、海路疏散超過3500人，觀光客被安置在體育館、學校、會議中心，3艘郵輪也停靠在港邊供疏散民眾使用。

希臘羅得斯島當局派出直升機灑水滅火。（圖／路透社）

報導指出，東岸基奧塔里（Kiotari）地區有3家飯店被野火燒毀，至今當地並未傳出傷亡。

畫面顯示，大批旅客拖著行李箱撤至安全區域，遠方野火引發的黑煙壟罩天際。

野火燒向希臘羅得斯島東岸的林多斯（Lindos）海邊。（圖／路透社）

英國觀光客蕾菲爾德（Andrea Layfield）表示，她本來乘船出遊，但被告知旅程無法再繼續，所有旅客被要求待在海邊，「我們等待的同時火勢蔓延至海邊，但海邊已經是盡頭」，接著數百人開始逃跑。後續一艘船抵達現場，不過只願意載走婦女及小孩，蕾菲爾德說她當下焦急地從某個人的腿下爬上船。

觀光客庫克（Mark Cook）一家則是搭乘快艇撤離，「我剛才在極度困難的條件下搭船撤離一家五星級豪華度假村，我們必須跟隨直覺而非指令行事」，他描述島上能見度相當低，他們不斷吸入濃煙。他說他們沒有把所有行李都帶走就直接撤離飯店了。

希臘知名度假勝地羅得斯島的森林野火失控，觀光客度假變逃難。圖為旅客22日拖著行李等待撤離。（圖／路透社）

其他旅客則描述當地政府、飯店、旅行社、航空公司應變不及、讓旅客感覺被拋棄的無助經驗。

英國婦人麥當勞（Janet McDonald）表示，她的女兒及孫女昨日上午被撤出基奧塔里的太陽公主飯店（Princess Sun Hotel），他們被告知步行50分鐘，但最終卻「被拋棄」在海邊，沒有食物及水。

希臘知名度假勝地羅得斯島的森林野火失控，數千觀光客度假變逃難。

同樣入住太陽公主飯店的旅客勞頓（Eileen Lawton）表示，飯店起火時，她和家人仍在飯店裡，她的友人沃爾（Glynis Wall）說，當時飯店老闆早已撤離了，住客被告知等待救援，但「救援」從來沒出現過。

希臘知名度假勝地羅得斯島的森林野火失控，燒向東岸觀光區域，圖為22日旅客搭乘遊艇撤離。（圖／路透社）

沃爾表示，勞頓描述當時現場就像「戰區」，「他們周遭的人都很驚慌，嬰兒、幼童哭嚎，母親們試圖保護孩子們免於吸入濃煙」。

周六才飛抵羅得斯島的旅客瑪爾許（Emma Marsh）表示，他們抵達後才知道預計入住的飯店已經被燒毀，「起飛前航空公司沒人通知我們」。