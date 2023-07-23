路透社報導，巴格達的示威是由伊拉克執政黨和武裝團體所號召，相關團體中有許多與伊朗關係密切。

伊朗方面，最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，褻瀆可蘭經的人應面對「最嚴厲的懲罰」，並指瑞典當局捍衛犯罪者的行為，就是準備對穆斯林發動「戰爭」。

而在伊拉克首都巴格達，繼數百人闖入瑞典大使館並縱火之後，今天清晨又有抗議群眾試圖闖入丹麥大使館，但遭伊拉克安全部隊發射催淚彈驅離。當局已因此把幾座通往外國大使館所座落的「綠區」（Green Zone ）橋梁給關閉。

巴格達層層安全戒備下，街頭仍有示威者聚集。

上月28日，旅居瑞典的37歲伊拉克公民默米卡（Salwan Momika）在斯德哥爾摩（Stockholm）最大清真寺前焚燒可蘭經；兩天前又發生類似事件，默米卡在斯德哥爾摩進行另一場抗議，在伊拉克大使館外踩踏可蘭經，並且意圖焚燒。

伊拉克雖譴責駐瑞典大使館遇襲，但也驅逐瑞典駐伊大使，藉此抗議意圖焚燒可蘭經的行徑。

不只是瑞典斯德哥爾摩，昨天在丹麥哥本哈根（Copenhagen），一名男子在伊拉克大使館對面的廣場上縱火焚燒一本據稱是可蘭蘭經的書籍。

對瑞典和丹麥境內發生的可蘭經遭侮事件，許多穆斯林國家本週都表示抗議。瑞典與丹麥兩國因有保障言論自由的法律，因此都允許燒書行徑。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120723