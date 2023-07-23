一名男子表示，看到新買的T恤標籤旁有一個小鉤環，他想破頭仍不知用處，將其PO上網引發網友討論，當中有網友說，小鉤環是方便視障人士分辨衣物正反面，避免穿錯出糗，但也有人說是曬衣服防止衣服掉落用的。

原PO今（23）日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，在連鎖日系品牌買了一件T恤，T恤的最上面有一個小鉤環，由於吊牌已剪掉，不確定小鉤環是不是吊掛牌用的，好奇問「這個小圈圈是幹嘛用的？」

不少網友玩笑留言，「掛護身符的」、「掛名牌，怕你突然失智」、「刷存在感用的」、「穿衣架的啦」、「沒記錯的話，是掛餅用的，出門在外總會有餓的時候，方便吃」、「藏私房錢的」、「掛捕蚊燈的」。

也有人認真回覆表示，因視障人無法分辨衣服正反面，只能靠小鉤環避免穿錯，或是曬衣時讓衣架穿過小鉤環，防止強風吹落，「供視障人士分辨衣服正反面的」、「盲人用」、「分辨前後用的」、「晾衣服時，讓衣架穿過，遇到風時，衣服才不會脱離衣架掉落」、「掛衣服用的」。