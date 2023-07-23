港星黃秋生去年憑著電影《白日青春》奪下金馬影帝，成為金馬獎座最多紀錄保持人，精湛演技已經到爐火純青的程度，他的知名代表作香港驚悚電影《八仙飯店人肉叉燒包》，而最近黃秋生就在臉書回應電影中的分屍劇情，並借蔡天鳳事件作比喻，引起討論。

今年61歲的黃秋生，推出自傳《秋生回憶》，講述自己40年的戲劇人生，並在近期舉辦簽書會，吸引不少粉絲來朝聖。黃秋生昨日在臉書寫下，他在簽書會中收到粉絲來信，「有個叫做菜菜的女生，在書展簽名時給了我一封信，寫得很有禮貌，問了我幾個問題，我不想令她失望，扮下南宮夫人」。

黃秋生回答該粉絲對於《八仙飯店人肉叉燒包》的疑問，他回應道：「叉燒包是不是黃志恆一個人在一晚完成？看最近蘿卜湯案件（蘿蔔湯案件，意旨蔡天鳳分屍案）就知道，這麼多人搞一件都搞不好，一個人搞一家有沒有可能？失眠和叉燒包都沒影響我，意思是在心理層面。只有我影響電影，沒有電影影響我。謝謝你的支持。」

雖然《八仙飯店人肉叉燒包》改編自真實案件，不僅上映時票房極佳，更讓黃秋生拿下第13屆香港電影金像獎最佳男主角，不過將屍體做成叉燒包的情節並沒有根據，黃秋生精湛的演技仍讓這一幕深植人心，令許多觀眾印象深刻。