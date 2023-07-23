苑裡李綜合醫院響應「全島一肝」腹部超音波檢查，動員30名工作人員。（李京昇攝）

苗栗縣苑裡鎮為全台C型肝炎風險最高的鄉鎮之一，苑裡李綜合醫院23日響應肝病防治學術基金會「全島一肝」公益活動，免費為鄉親做腹部超音波篩檢，今天篩檢223人。院方指出，醫院這幾年已經篩檢逾2萬人、治癒650人，希望透過這次活動讓肝病患者愈來愈少，也一掃苑裡鎮肝不好的惡名。

國家C型肝炎旗艦計畫辦公室透過7大指標，將全國各鄉鎮分為1至7級風險層級，苗栗縣在C肝風險潛勢5級以上共有4個鄉鎮，其中苑裡鎮7級、後龍鎮、大湖鄉、泰安鄉都是5級。

肝病防治學術基金會舉辦「全島一肝」全台腹部超音波檢查，苑裡李綜合醫院響應公益，並慶祝44周年院慶，辦理「今年超了沒」免費腹部超音波篩檢活動，一早動員30名醫護及工作人員，有人負責指引，還有人負責衛教，提醒民眾「要定期到門診做超音波檢查。」

苑裡李綜合醫院進行腹部超音波篩檢223人。陳姓民眾說，他住在苑裡，常聽到醫院宣導肝病衛教，因此自己很重視肝病防治，去年也有篩檢，今年遵照醫師的指示定期檢查。

另位徐姓民眾則說，家裡曾經有人罹患肝癌，所以特別重視肝的防治，都會定期追蹤檢查，畢竟早發現早治療，也會提高治癒率。

李綜合醫療社團法人董事長李順安表示，醫院進行肝炎篩檢多年，至少篩檢2萬多人，累積目前治癒650人，預計到年底達680多人，除了每年響應「全島一肝」的活動外，平常也走入社區宣導肝病防治的重要性，進行B肝、C肝檢查，呼籲在地親鄉一定要重視自己的健康。

李順安說，每年7月23日是苑裡李綜合醫院院慶，在當天響應腹部超音波篩檢，顯得更有意義。苗栗醫療資源不足，醫院為了弭平當地民眾的這種想法，今年初與臺中榮總策略聯盟，聘請榮總專科醫師駐診，配合苗栗縣政府醫療政策，持續推動更好的醫療資源及就醫品質，從下個月起，擴大與臺中榮總合作，加入泌尿科、肝膽腸胃科等專科，加入守護當地親鄉健康的行列。

院長許明賢指出，醫院全力推動肝病防治工作，派員深入社區告訴民眾「肝是沉默的器官」，由於不少病患發現肝異常時，皆是癌症末期，因此，建議40歲以上民眾每年一次超音波檢查，B、C型肝炎帶原者，應定期就醫，抽血檢查追蹤，且每半年一次腹部超音波檢查。