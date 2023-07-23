彭佳慧（左）邀曾國城擔任演唱會嘉賓。（寬宏藝術提供）

彭佳慧昨在高雄巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）

彭佳慧相隔7年再度登高雄巨蛋開唱，驚喜安排嘉賓以〈她來聽我的演唱會〉出場，觀眾一度以為是張學友擔任嘉賓，沒想到現場燈一亮，發現是天王中的天王曾國城，全場尖叫聲不斷，2人隨後合唱一連串愛戀組曲〈廣島之戀〉、〈夢中的情話〉、〈製造浪漫〉等，曾國城開玩笑表示，聽到要當嘉賓這個消息後晚上就夢見祖先了，「因為真的太難了，舞台劇最多一場2、3000人，這裡有1萬人，沒那麼容易，她膽子真的非常大，除了找我之外，還不只唱一首，今天真的很開心」。

彭佳慧接著開玩笑說：「我們在練團室練習的時候，城哥要藉喝一點酒精才有FU放鬆，在高雄巨蛋可以喝一點酒，但是不能抽菸！」話一出引全場大笑，曾國城則笑回：「高雄巨蛋是古蹟嗎，我們離古蹟遠一點！」首次在舞台上同台，2人展現絕佳默契，一來一往有趣互動逗笑全場。

眾所期盼下，「Julia彭佳慧25周年 RUNWILD 怎樣 演唱會」終於在昨日登場，相隔多年再戰高雄巨蛋，彭佳慧不只為高雄場編排專屬歌單，更特別準備2套全新服裝亮麗登場，抓住全場目光，也展現她積極維持的好身材。

演唱會上，彭佳慧一口氣唱了28首歌曲，除了近期發行的新歌外，也演唱多首耳熟能詳的曲目，喚醒你我的回憶，全場如癡如醉、一齊合唱；聽見全場熱情呼喊，彭佳慧開心說：「有7年左右的時間沒有回到高雄巨蛋，真的非常緊張又很興奮，不知道該怎麼形容此刻的心情，但是真的很開心可以回到自己的家鄉唱歌，謝謝大家。」

此次演唱會讓許多歌迷等待多年，昨日不只大批鐵粉到場支持，特別的是，還有歌迷為媽祖買票，抱著媽祖神像一同進場欣賞彭佳慧的演出，成為觀眾席上的一大亮點，這位歌迷表示，在彭佳慧的客語專輯《我在客廳做的夢》發行時，特別祈求媽祖保佑專輯大賣並能拿下金曲獎，之後得知彭佳慧要開演唱會時，更請示擲筊詢問祂一同進場看表演的意願，並得到聖筊的答覆，因此購買一張門票，與媽祖一起進高雄巨蛋看表演，令人印象深刻。