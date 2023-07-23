汽車擋泥板被狗破壞咬下，車主只好自認倒楣。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

得罪浪浪？澎湖一名林姓姓男子，日前將豐田愛車停在租屋處前，豈料隔天早上要開車時，卻發現愛車左前輪擋泥板嚴重毀損，初還懷疑是遭擦撞、對方肇逃，但細看又不像是撞痕，只好求助房東調閱監視器。結果調閱監視器畫面釐清犯嫌身分，並非人、車所為，歹徒竟是五隻野狗。

這殘酷真相讓車主傻眼，這下索賠無門，只能自認倒楣，將愛車送往修車廠修復，並自我安慰說當花錢消災。

倒楣的林姓車主是21日下班後，將車開回停放在位於馬公西衞的租處門口前，當時前方還停有一輛其他住戶的白色車輛。原還暗自慶幸輕鬆就找到車位，且還就近停在住家門口，豈料隔天一覺醒來要開車外出時，却發現駕駛座旁的前輪擋泥板整個掉落，板金還有抓痕，以為是遭擦撞，或得罪人而遭人惡意破壞，而讓林姓車主相當不安，以為遭人挾怨或誤認，但怎麼看又不像是撞痕，這方式人為破壞也怪怪，於是只好拜託房東調閱監視器畫面。

豈料，房東調閱監視器結果，赫然發現兇手竟是3黑2白的5隻野狗，在22日凌晨零時許，不知何故彷如尋仇般的撕咬攻擊汽車左前輪，還硬將擋泥板咬扯到脫落才離去，讓得知真相的林姓車主也為之傻眼，真不知自己怎麼得罪這些浪浪，只能自認倒楣。

澎湖近年相繼發生野狗橫行，除了翻牆闖入民宅撕咬家兔後揚長而去等惡行外，日前首筆發現高蹺鴴築巢孵卵紀錄，也被2隻野狗破壞，現又發生夜半出沒攻擊破壞車輛，再次凸顯澎湖流浪犬問題嚴重。