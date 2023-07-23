一名陳姓男子透過交友軟體認識一名印尼籍嫩妹小美，雙方約出後在停車場車內聊天，但陳男相當猴急，不斷擁抱示愛，還想要發生性關係，但小美拒絕且說若要「要愛（性關係），必須回印尼結婚後才行」，陳男甚至拿出美工刀，要對她脫衣性侵，幸好最後小美極力抵抗下逃離。陳男一審判刑2年，二審陳認罪並賠償以10萬元和解，最後獲判緩刑5年、100小時義務勞務、10場法治教育。

根據判決書，陳姓男子在110年9月透過LEMO交友軟體結識印尼籍女子小美，然後載著女方到公園停車場後在車上聊天。陳男在車內先擁抱、親吻，向小美表示愛意，但她卻表示：「只能親親抱抱，需至印尼結婚才願意愛愛」，這時陳男卻進一步撫摸她胸部，遭到小美反抗拒絕。

陳男當下色慾薰心，立刻將副駕駛座椅子放躺，強壓小美強行親吻並撫摸胸部，將著要強脫衣物。小美立刻大聲呼救且極力反抗，陳男立刻拿出美工作勢往前刺以恐嚇，雙方在車上拉扯，最後小美奪走美工刀。

陳男見遲遲無法得逞，只好用言語安撫她，這時小美趁機打開門鎖下車，陳男立刻將她的鞋子包包丟出後駕車離開現場，隨後小美立刻去報案。

一審陳男遭到判刑2年。但事後陳上訴，法官認為，陳男在二審審理期間，已經坦承犯行，深表悔悟，另外也與被害女子達成和解，賠償10萬，並獲得女方原諒，因此諭知陳男緩刑5年，向指定公益機關提供100小時義務勞務，參加10場次法治教育，緩刑期間附保護管束，仍可上訴。