林男仿效竹聯幫明仁會辦春酒，找來辣妹夾道迎賓。（警方提供）

警方在廟會期間加強盤查，查獲毒品及通緝犯。（警方提供）

新北市蘆洲警分局配合警政署全國同步掃黑行動，鎖定以22歲林姓男子為首的「八里公司」不良聚合組織，平日在地方打殺滋事，更藉廟會遶境活動，對外宣揚勢力，警方昨（22）日將林男及幫眾共19人檢肅到案，依組織犯罪、傷害、妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送士林地檢偵辦。

警方表示，林男原是天道盟濟公會八里分會前分會長林文章小弟，林文章2021年5月遭槍擊身亡後，林男承接殘餘勢力，自組「八里公司」持續在地方活動，成員均為20多歲年輕人，平日恃強凌弱，遇糾紛即糾眾滋事，與天道盟脫勾，不受管控。

今年2月八里龍源地區舉辦「關渡媽祖回鑾遶境」活動，「八里公司」擔任爐主，林男為展現勢力，糾集大批黑衣人到場助威，甚至連平安餐會都仿效竹聯幫明仁會春酒，安排辣妹夾道迎賓，讓傳統宗教活動變色。蘆洲分局在場蒐證監控並加強盤查，當場查獲毒品及通緝犯。

蘆洲分局表示，經長期針對「八里公司」不良聚合蒐集罪證，並報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，昨天兵分多路，一舉拘提林男及幫眾共19人到案，訊後依法移送檢方。

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