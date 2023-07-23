群益辭任望隼推薦券商 14:472023/07/23 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心公告，群益金鼎證券申請辭任望隼科技（4771）興櫃一般板股票的推薦證券商，自今年7月19日起生效，主要依據櫃買中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第12條規定。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《金融股》群益期貨首推投資大師DNA 產金分離考量 全球人壽董事長彭騰德辭任 旅天下7/31登錄興櫃一般板交易 #望隼 #辭任 #群益 #櫃買中心公告 #群益金鼎證券 也許您會感興趣 推薦閱讀 百度李彥宏辭任攜程集團董事 立即生效 23:352023/07/20 財經 《金融股》群益證35周年衝數位創新 「3極」拚躋身前5大券商 16:192023/06/20 財經 邦睿生技7/25興櫃一般板交易 14:472023/07/23 財經 萬里遊7/25登錄創櫃板 14:472023/07/23 財經 《證交所》群益半導體收益ETF 6月6日上市 17:092023/06/02 財經 《興櫃股》群益證主辦 華懋申請轉上市掛牌 08:482023/07/03 財經 65萬股東小確幸 0050配息升至1.9元 19:212023/07/14 財經 整合集團資源 群益證總座：力拚1年內躋身前五大券商 21:252023/06/20 財經 《基金》群益投信：Q3採「SHINE」配置策略 掌握趨勢、息利雙收 12:382023/07/10 財經 《金融股》群益重視群眾利益 重啟員工視障按摩服務 16:382023/07/09 財經 第12檔百億台股ETF誕生 00919高配息續航力可期 6/15最後買進日 09:122023/06/14 財經 三檔低碳高息ETF爆夯 這檔指數股利率達7.7％ 16:342023/07/07 財經 《台北股市》群益：台H2經濟優於H1 傳產聚焦「3新」4大族群 12:282023/06/30 財經 信邦七 7月31日終止櫃檯買賣 14:042023/06/06 財經 這檔基金在台規模破千億 成亞太區規模最大美債ETF基金 22:182023/07/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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