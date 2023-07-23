萬里遊7/25登錄創櫃板 14:472023/07/23 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心公告，數位雲端業類股萬里遊（7643）7月25日登錄創櫃板，第一金證券為股務代理機構股，簽證會計師為立律會計師事務所林政毅會計師。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 FUN暑假遊花蓮 上網登錄抽獎特斯拉開回家 勤業眾信發布永續新視界 四大主題獻策 《櫃買市場》邦睿生技申請登錄興櫃一般板 #萬里 #登錄 #創櫃板 #會計師 #櫃買中心公告 也許您會感興趣 推薦閱讀 《櫃買市場》圓祥生技申請登錄興櫃一般板 16:592023/07/04 財經 《櫃買市場》台鎔科技申請登錄興櫃一般板 07:472023/07/12 財經 《櫃買市場》旅天下申請登錄興櫃一般板 07:472023/07/20 財經 會計師節聯歡會 蔡英文、賴清德皆出席 22:412023/06/30 政治 第三方支付服務業能量登錄制度 數位部拚月底前上路 16:052023/07/06 財經 旅天下7/31登錄興櫃一般板交易 13:022023/07/23 財經 考取會計師 勤業眾信提供20萬元獎勵金 16:032023/07/13 財經 四大會計師事務所齊點名 赴美台企將受惠聯邦稅法894A草案 19:342023/07/19 財經 《櫃買市場》鐳洋申請登錄興櫃戰略新板 08:282023/07/18 財經 築間前6月營收飆出29億新高 全年店數衝刺200家 12:082023/07/11 財經 璀璨玩樂夏夜 王功漁火節下周末熱鬧登場 18:162023/07/05 生活 「走入白宮說」遭關切 賴清德：延續蔡英文4個堅持、堅持4大支柱 17:172023/07/20 政治 《櫃買市場》聯和趨動31日辦理創櫃板登錄前籌資 10:282023/07/20 財經 萬里外海驚見1男載浮載沉 疑採海菜失足瀕死送醫急救 17:292023/07/08 社會 《櫃買市場》慧穎26日創櫃板登錄前籌資 09:482023/07/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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