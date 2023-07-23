大陸《搜狐網》運勢專欄分享越愛對方就越容易發脾氣的前3名星座，依序是牡羊座、摩羯座、雙子座，其中第1名的牡羊座個性直來直往，對待伴侶更是如此，只要越愛就會越兇，認為這是關心才會有的表現方式。

第3名：雙子座

雙子座性格開朗活潑，對身邊朋友總是親切大方，而當喜歡一個人時，佔有慾極強的他們，會不停去管對方生活中任何大小事，也變得非常霸道且容易發脾氣，但這一切都是因為喜歡對方才會有的表現。

第2名：摩羯座

摩羯座個性低調沉穩，對朋友而言，他們總是話不多且不喜歡社交，可是一旦愛上一個人時，會對對方要求非常高，甚至做不好的地方會一直嘮叨，但這是他們在乎對方的一種表現方式，同時也不會輕易放手。

第1名：牡羊座

牡羊座個性向來直來直往，而對待伴侶更是如此，脾氣火爆的他們越喜歡對方就會越兇，認為這是關心才會有的表現方式，但伴侶總是受不了他們的行為，導致和牡羊座發生爭吵。