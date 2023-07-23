韓國長銷音樂劇《三劍客》將在8月中旬首度來台演出，這部作品可說是韓國音樂劇的典範之一，問世15年來，不只叫好又叫座，還有鐵粉願意一再飛到韓國二刷、三刷，百看不膩，執行製作宋俊範表示，好看的關鍵點在於這是一部給大人看的童話，從製作開始就設定好方向，「有對抗惡勢力的段落，也有愛情粉紅泡泡，我們希望所有的男女老幼都能感受劇中內容。」

《三劍客》自2008年開始發展和製作，2009年正式首演，製作人金善美表示，韓國音樂劇也曾歷經探索階段，並非一開始就成熟，「我們也曾以百老匯音樂劇為標準，慢慢找自己的創作方向，在編曲、作曲耕耘，希望藉此和本地觀眾對話，才有更多原創音樂劇誕生。」

全劇故事是來自法國文豪大仲馬作品，韓國音樂劇版本是以捷克音樂劇版本為靈感，加以濃縮並重新創作而來，原本的劇情偏沉重，但製作團隊試著加入輕鬆元素，使其貼近亞洲人的情感。

宋俊範舉例，劇中的兄弟情還有同胞愛，一般而言，很能引起亞洲人共鳴，「而在戲劇作品表現兄弟情誼，大多會變成英雄故事，最後可能還有悲劇收場，但我們一開始就設定好，整齣戲要讓觀眾樂在其中，不要太沉重。」也因此，宋俊範說，在一部作品製作初期時，必須想好整齣戲的核心價值，才有著力點，「我們不是只有鎖定韓國市場，而是希望整個亞洲文化圈都可以有興趣。」

此外，金善美表示，在韓國的原創音樂劇，政府會提供支持和補助，但因《三劍客》是捷克音樂劇再製作，因此政府沒有提供相關資助，團隊一路從做中學，資金皆是自籌，「我們從有了想法後，先找好場館、選角，再尋覓願意投資的公司，有了資金後再投入創作。」

金善美目前是韓國王牌製作人，作品包括《三劍客》、《鐵面人》、《開膛手傑克》等，皆是大型音樂劇作品，她表示，下一步希望帶著製作經驗，挑戰打造符合歐美口味的作品，並將韓國音樂劇帶到世界各地演出。