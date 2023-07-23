柬埔寨今（23）日舉行國會選舉，外界預料總理洪森領導的柬埔寨人民黨（CPP）將橫掃全部125個席次。洪森日前暗示，其長子洪馬內可能會在3至4周內接棒。

柬人民黨幾十年來掌握該國政權，70歲的前紅色高棉游擊隊員洪森，打著「民主國家」的旗號實施獨裁統治，掌權長達38年。上周四（20日），洪森給出了交棒的時間表，暗示他的兒子「可能」在3到4周內擔任總理。

45歲的洪馬內需要當選國會議員，才能成為總理，他預計會在今天順利當選議員。學者分析，成為國會議員，只是洪馬內成為總理的過渡期。分析指出，在洪森身心健康的情況下移交權力，可有力地保護洪馬內免受任何內部挑戰，「只要洪森在，就沒有人會反對洪馬內。」

作為洪森「驕傲的長子」，洪馬內在紐約大學獲得經濟學碩士學位，在布里斯托大學獲得經濟學博士學位，並就讀於美國西點軍校，幫助他從柬埔寨軍方晉升為陸軍參謀長和武裝部隊副司令。

洪馬內性格低調，甚少出現在公眾場合。但近年來，他的媒體曝光率逐漸增加，在疫情期間更扮演「防疫急先鋒」，在中國援助的疫苗抵柬後，成為首批接種者之一。

另外，他也身兼多個軍事要職，於2018年從柬人民黨的865名中央委員會成員，晉升為37名常務委員會成員，成柬國政治核心成員。然而，他不曾透露他對柬埔寨，還有對該國1600萬人民的願景。

外界相當關注洪馬內是否會維持洪森的獨裁領導。而最受矚目的焦點，正是洪馬內是否會改變其父親中的外交政策，修復柬埔寨與美國因洪森鐵腕手段而造成的長期緊張關係。

洪馬內上周五（22日）在選舉造勢活動上，表示投票給柬埔寨人民黨是「為了光明和繁榮的未來」，並警告「極端主義」企圖破壞選舉。這番言辭與洪森自5月以來，對柬埔寨反對派的的打壓相呼應，其中包括因文書技術問題取消了唯一反對黨燭光黨的參選資格。

當局18日還禁止柬埔寨流亡海外的反對派領袖山嵐西參加選舉25年。山嵐西較早前呼籲柬埔寨選民，在全國選舉投下廢票，他因此被罰款5000美元，並將面對刑事起訴。根據柬埔寨選舉委員會公開的文件，除了山嵐西之外，另外16名流亡海外的反對派人士也被禁止參加選舉20年，各被罰款2500美元。

為了防止選民響應反對派號召，抵制這次大選，洪森已經下令修訂法令，把妨礙投票、呼籲選民投廢票等列為違法行為，同時禁止本屆大選不投票的人參加未來選舉。

學者分析，洪森的柬埔寨人民黨取得壓倒性勝利並不意味著該國選民完全支持執政黨。他說，「人民沒有其他選擇。有許多柬國人仍致力於促進民主和人權。這可能不是他們的選舉，但他們不會放棄。」