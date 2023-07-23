Jeff McNeil just hit a classic Little League home run. A two-run single, followed by... well, this: pic.twitter.com/wVKdCh4exq — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) July 23, 2023

大聯盟波士頓紅襪在23日的煙火秀8比6轟倒大都會，包括台灣好手張育成的陽春炮，但是紅襪令人憂心的守備問題再度浮現，總教練柯拉（Alex Cora）肯定不太高興。4局上大都會麥尼爾（Jeff McNeil）敲出中間方向平飛安打，結果紅襪在捕手阿法洛（Jorge Alfaro）的失誤之下直接變成「場內全壘打」。

當時是兩人出局，二三壘有跑者，麥尼爾這球是低空的飛球，中外野手杜蘭（Jarren Duran）撿球選擇直傳本壘。這個傳球是根本來不及，捕手阿法洛接球的時候，第2位跑者阿隆索（Pete Alonso）也回來得分，但至少杜蘭沒有傳歪。麥尼爾正在衝二壘，游擊手張育成已經補位在等球，阿法洛離譜的暴傳，張育成飛身也無法攔住，球滾到中外野，杜蘭距離很遠跑去追球，麥尼爾衝本壘得分！

這支「3分炮」紀錄上為2分打點的一壘安打，麥尼爾跑回的這分不算投手自責分，也不計入打點，單純是地主紅襪免費招待。

紅襪上個月才發生過一模一樣的慘劇，光芒迪亞茲（Yandy Diaz）擊出右外野滾地安打，同樣是從外野回傳捕手，未能阻止跑者得分，緊接著捕手傳二壘暴傳，被迪亞茲衝回本壘。紅襪總教練柯拉批評這是球隊近兩年來的惡疾，有些野手沒有認真跑到正確位置。差別在於當時的捕手是康納王（Connor Wong），這次是阿法洛，幸虧紅襪今日打了勝仗。