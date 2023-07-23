《三劍客》作為長銷型音樂劇，表演與歌唱實力兼具的偶像明星演員也功不可沒。金善美表示，現今在韓國有明星加入音樂劇演出，已十分普遍，但2009年團隊打造音樂劇時，並沒有想找明星演員參與的想法，是後來因緣際會下邀請，做出口碑，票房也連帶著成長，進而演變成常態。

金善美表示，明星演員是為音樂劇增添色彩和表現力的策略，但由於音樂劇演員和流行偶像歌手兩者的歌唱方式不同，最初還需聘請老師訓練，「但現在的明星演員都很有實力，能具備演戲、歌唱和跳舞等全方位能力，他們本身也自帶大批粉絲，這些粉絲都是喜歡音樂的人，能放大效應，我們後來才有機會到海外演出。」

隨著音樂劇的拓展和需求，金善美表示，15年前在韓國並沒有專門的音樂劇演員，大多是舞台劇演員投入演出，「現在已經出現培訓機構，大學也有音樂劇相關課程，也因此有更多專業演員投入音樂劇表演。」

除了明星演員加入成為亮點，宋俊範表示，在劇情設計上還有和觀眾互動的橋段，「特別是前排區域，已經變成粉絲會想要早點搶票的區域，因為演員會走下舞台和觀眾互動，這個互動和劇情之間會有相關的設定，令觀眾印象深刻。」

金善美表示，「這些細節和設計，都是經過不斷地嘗試，加上邀請專家給予建議，才找到屬於自身的底氣，創作一部能夠長期演出又廣受歡迎的作品。」