塞爾維亞世界第2男網球星喬柯維奇（Novak Djokovic），今年溫布頓草地網球錦標賽決賽經過5盤大戰飲恨西班牙西新生代好手阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz），生涯在四大賽冠軍戰苦吞第12敗，成為在四大賽累積最多敗仗的球員，一位蒙特內哥羅記者用「史上最大輸家（LOAT，(Loser of All Time）」形容喬帥，讓喬帥父親很不滿。

「假如他寫的是真心的想法，願老天爺幫助這可憐的男人，如果他有資格獲得幫助的話。」喬柯維奇的父親這樣說，而喬帥生涯在四大賽決賽累積12敗，比瑞士退役名將費德勒（Roger Federer）的11次多1次。

僅管今年在溫布頓5連霸夢碎、溫網34連勝也中斷，但喬柯維奇在職業網壇的成功仍是其他球員渴望的，今年他已經在澳網、法網奪冠，生涯累積23座大滿貫單打冠軍，是網球在1968年進入公開賽年代以來，男子選手四大賽最多冠，在溫布頓也累積有7座單打冠軍，和美國退役名將山普拉斯並列第2，僅次於費爸的8冠。