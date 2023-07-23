不少人頭痛會吃普拿疼緩解症狀，不過近日網路上卻瘋傳荷蘭一間手工冰品店推出「普拿疼口味」的冰淇淋，掀起網友熱議。對此，藥師表示，普拿疼中含乙醯氨酚，雖然在適當的劑量下是安全，但如果超過最大劑量，可能會對肝臟造成嚴重傷害，甚至危及性命。

近日網路上瘋傳一款「普拿疼口味」的冰淇淋，事實上這是出自於荷蘭一間名為「Nagelkerke」的麵包店所推出的冰品，該訊息早在2018年就在網路上流傳，老闆納格柯爾克（Jan Nagelkerke）透露，這款冰品的發想來自於「參加狂歡活動後頭痛的民眾」，也證實製作過程真的有加入普拿疼。不過礙於當地法規，只是做為展示用，而沒有對外販售。

對此，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲在臉書粉專發文指出，普拿疼是一種常見的指示藥，其主要成分為乙醯氨酚，是一種解熱鎮痛藥，能緩解頭痛、肌肉痛、關節痛、牙痛，以及因感冒引起的發燒，但並不能改善疼痛根源。

洪正憲表示，乙醯氨酚雖然在適當的劑量下是安全的，但如果超過最大劑量，可能會對肝臟造成嚴重傷害。成人的每日最大劑量不應超過4克，也就是一天只能吃8顆；至於有肝臟問題、營養不良及酗酒問題的人，每日劑量應更低，孩童則需依體重調整劑量，使用前應諮詢專業人員。

洪正憲提醒，許多常見的藥品中也包含有乙醯氨酚，像是一些非處方藥，例如：友○安、傷○友、抗痛○等。因此，如果正在服用其他藥物，建議先諮詢醫師或藥師，以避免超量服用，一旦過量可能危及性命。