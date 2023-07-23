112年教育部對外華語教學能力認證考試22日、23日在台大與行，共計1470人報考。教育部表示，兩天均無重大違規事項，順利舉行完畢，預定於9月15日開放網路查詢成績並寄發考試成績單。

今年對外華語教學能力認證考試，第一天進行「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」4科目筆試，第二天則舉行「華語口語與表達」科目考試，分4場次採口說錄音答題方式進行。

教育部說，本考試筆試科目題目、選擇題標準答案及「華語口語與表達」題目，已公告於教育部「認證檢定及留考」—「對外華語教學能力認證」—「歷年考古題」專區，供各界查詢參考。

應考人對教育部公布答案如有疑義，請依教育部「對外華語教學能力認證考試試題答案疑義提出注意事項」規定，於該測驗試題答案公布翌日起3日內（7月26日以前，以郵戳為憑）提出；為求時效，也可先行傳真至國立台灣大學教務處研究生教務組，傳真號碼（02）23634383