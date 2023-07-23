美國最大的動漫盛會「聖地牙哥國際漫畫展」現於聖地牙哥會展中心登場，今年台灣館的駐攤藝術家為漫畫家常勝及凱子包（見圖）。（文化部提供）

美國最大的動漫盛會「聖地牙哥國際漫畫展」現於聖地牙哥會展中心登場，今年台灣館的駐攤藝術家為漫畫家常勝及凱子包，現場也展示了《霹靂布袋戲》素還真戲偶及系列公仔。

駐洛杉磯辦事處台灣書院表示，聖地牙哥國際漫畫展是行銷及深耕台漫品牌的極佳機會，也是串接台漫在地出版的平台。展會期間除將與在地社群合作辦理系列推廣活動，文化內容策進院亦同步在「Taiwan IP Showcase」主題網站展出27部台灣漫畫英語及西語版作品介紹手冊，以實體搭配線上方式呈現台灣原創漫畫。

常勝投入漫畫創作近20年，作品屢獲國內外漫畫獎項及海外授權肯定，曾以《奧德曼》獲日本國際漫畫賞佳作、《隱藏關卡》則奪下京都國際漫畫賞金賞，亦曾參與羅浮宮漫畫計畫「BD Louvre」，創作合輯《羅浮7夢：台灣漫畫家的奇幻之旅》。常勝也在講座分享創作技巧，並首度在洛杉磯百年知名獨立書店Vroman’s Bookstore辦理簽書會。

凱子包是插畫、漫畫創作者，擅長以水彩風格，描繪奇幻、女性主題，作品《祈願之鄉》曾獲新北市動漫畫徵件競賽優選、《魔女》入圍京都國際漫畫賞、《正義》則獲日本國際漫畫賞入賞獎（銅獎）。本次在講座介紹了作品《正義》，並討論台灣近期影視及動漫作品結合社會議題的風潮。