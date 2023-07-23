帛琉籍貨櫃船「天使（ANGEL）」輪21日沉沒後造成高屏外海出現大批貨櫃漂流事件，海巡署今（23）日說，除出動無人機外，也持續到高雄港及屏東、小琉球、鵝巒鼻等風險海域監控船舶動態，並利用廣播提醒過往船隻小心航行。

海巡署今天透過無人機巡察的區域是小港南星計畫區至中芸漁港外3海里。自7月21日起，海巡署調派艦隊分署所屬屏東艦、台南艦、澎湖艦及巡護一號船，接續部署於高雄港及屏東、小琉球、鵝巒鼻等風險海域，配合第七及第八巡防區轄內巡防艇，同步24小時以雷達嚴密監控海域船舶動態，適時廣播提醒過往船隻避免進入礙航區域。

針對高雄及屏東近岸重要專用漁業區域及生態敏感海域，利用無人機蒐證及即時影像回傳，掌握行貨櫃漂流狀況。持續每小時以SSB及VHF每小時做中英文航行安全廣播，至今日清晨6時止，已累計廣播72次，以AIS統計航經商、漁船約390艘，與漁船通聯後轉向計17艘，目前高雄港外航行商漁船均正常運作。

海巡署將持續與高雄港務公司保持密切聯繫，監控貨櫃漂流位置即時提供現場拖吊工作船，並掌握海域情勢及漁、商船航行情形，彈性機動部署艦船艇勤務，避免民眾生命財產受到損害。