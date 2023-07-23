高雄市刑大日前接獲民眾報案，在DCARD上與網友低率換匯遭騙，調查後發現是「三方詐騙」手法，羅姓女子先取得「點數卡」賣家金融帳戶後，誘騙被害人匯款至該帳戶，接著再要求賣家轉贈點數至指定門號。警方日前循線逮獲羅女到案，清查共12人受害，每人受騙5000至10000元不等，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法等移送地檢署偵辦。（高市刑大提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市刑大日前接獲民眾報案，在DCARD上與網友低率換匯遭騙，調查後發現是「三方詐騙」手法，羅姓女子先取得「點數卡」賣家金融帳戶後，誘騙被害人匯款至該帳戶，接著再要求賣家轉贈點數至指定門號。警方日前循線逮獲羅女到案，清查共12人受害，每人受騙5000至10000元不等，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法等移送地檢署偵辦。

警方查出，羅女先於拍賣網站上找尋販賣「點數卡」賣家，取得金融帳戶後，再上Dcard網站PO文、以低於市價的匯率「1：4.4」引誘民眾上鉤。被害人不疑有他，將換匯的款項匯入「點數卡」賣家帳戶內，羅女再要求賣家轉贈點數至指定門號，民眾匯款後遲遲未收到人民幣才驚覺受騙。

販賣「點數卡」賣家亦發現名下帳戶遭列為警示帳戶，造成無辜賣家皆淪為詐欺共犯。清查共12人受害，每人受騙5000至10000元不等，全案訊後依觸犯刑法詐欺罪、洗錢防制法等移送偵辦。

刑大表示，地下通匯具有「不透明」的缺點，匯款者受騙上當時有所聞，且求償無門。若地下業者金錢的來源不正當，例如涉及到詐欺犯罪，將詐欺所得款項匯入換錢者的帳戶，換匯雙方都可能會觸犯洗錢犯罪，呼籲民眾循合法管道辦理匯兌，保障自身權益。