今年第5號颱風杜蘇芮位於菲律賓東方海面，預計周一轉西北方向，朝台灣前進，氣象局預測從台灣東南部登陸的機率大，最快明晚發海警、周二白天陸警，且強度達中颱上限甚至更強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，最新歐洲模式模擬，杜蘇芮路徑有點像2016年的強颱莫蘭蒂，南部民眾應該印象深刻。

台灣颱風論壇在臉書指出，最新的歐洲模式預測，杜蘇芮路徑往南修，從恆春半島、東南部附近登陸，中心通過台灣後從西半部出海，認為這個走法有點像7年前的強颱莫蘭蒂，「南部的朋友應該印象深刻吧」。

台灣颱風論壇表示，各國官方預測颱風杜蘇芮路徑也有往這個方向調整的趨勢，不過誤差範圍還是不小，從台灣東部海域到呂宋島北端，還有調整空間，所以現在確切的講登陸地點、放假都還太早、沒有意義，關鍵在未來36小時。

2016年9月14日強颱莫蘭蒂襲台，重創台灣南部及東部，造成嚴重災情，其中台東縣延平鄉紅葉村溪谷大規模崩坍，約有29戶社區民宅遭土石淤埋，幾乎遭滅村，高雄也災情嚴重，多處房舍、招牌、樹木倒塌掉落。當時各國模式模擬莫蘭蒂颱風會在台灣東部海域轉向，結果路徑大幅向西調整，從巴士海峽北上，在南臺灣和花東地區帶來超大豪雨。