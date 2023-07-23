日前第二天然氣接收站發生故障，行政院副院長鄭文燦23日上午視察基隆港郵輪相關設施，受訪時表示，認同經濟部長王美花表示三接工程應加速的想法，將可有效提升供氣韌性。但無黨籍基隆市立委參選人王醒之認為，政院表面上推動郵輪經濟，卻同意四接興建於基隆港嘴，直接犧牲基隆港，這樣的兩手策略只會讓人心寒。

日前位於台中的第二天然氣接收站因為廠區內的安全儀控系統發生故障，導致供氣中斷。經濟部長王美花受訪時表示，目前在興建中的三接，需要盡快完工。卻遭藍營痛批王不願面對錯誤非核家園的政策。

對此，鄭文燦受訪時表示，目前綠能發電已經比核能還要多，核能發電所占的比例已經很低了。目前國內發電仍以燃氣及燃煤為主，以目前中氣北送的設計上，目前接收站儲槽使用率都超負載大概115％左右，所以三接勢必要更快的速度來完成，讓三接可以供應北部地區的天然氣，也能夠讓大潭電廠使用三接的天然氣。

鄭文燦指出，這個是一個很明顯的道理，就是要有供氣的韌性，能夠讓我們全國各地的天然氣發電廠，同時可以就近供氣，所以他認為王美花沒有講錯，三接要加速進行。

不過，無黨籍基隆市立法委員參選人，同時也是反對四接開發公民團體「守護外木山行動小組」召集人王醒之認為，先前三接開發過程中，曾有學者指三接應設置在台北港，如此一來便可透過海管西接桃園大潭電廠、東接基隆協和電廠，不僅可以解決供氣問題，也同時避免了破壞藻礁及基隆自然海岸與珊瑚的問題。

王醒之指出，行政院一邊在基隆港推動「郵輪經濟」，一邊又同意台電在基隆港嘴興建四接，不但顯示交通部對基隆港的發展是錯亂、無主見、沒有長遠規畫，同時如同在餐廳門口高喊歡迎光臨但卻把大瓦斯桶放在餐桌旁一般荒謬。王醒之說，這樣的兩手策略只會讓人心寒，是騙不了基隆人的。