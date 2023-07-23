台南市中西區王爺廟西羅殿7月進入進香旺季，許多私人神壇或宮廟前來參拜或開光。（程炳璋攝）

台南市中西區西羅殿去年7月發生進香團鬥毆開槍，7月又逢大批分靈宮廟回母廟參拜，進香團暴增破百，警方排班站崗展開「顧廟」專案，廟方定「自制公約」，打包票不再鬥毆。

台南市中西區6平方公里內有200多座廟宇，廟宇密度全台最高，有眾神之都稱號。其中西羅殿已有300多年歷史，至少分出上萬間私人神壇與宮廟，號稱是舊城區分靈最多的廟宇，持續保持互動至少有5000間。

廟方主祀廣澤尊王，配祀供奉13太保，為「武」廟屬性，相較其他廟宇，信徒更年輕化。

去年7月，西羅殿曾發生進香團為爭搶參拜，在廟前引爆開槍群毆的治安事件，有員警在制止時受傷掛彩住院，今年7月又逢進香熱季，警方每逢假日即在廟前站崗，防止擦槍走火。

西羅殿文宣組長謝奇峰表示，每逢農曆2月與8月聖王公聖誕，分靈廟組團進香絡繹不絕，以大型宮廟為主，許多小型宮壇為避免參拜「塞車」，總會趕在鬼門開前提前參拜，7月以來進香團爆增，假日每天平均10團，人數上千人，整個月估計破百團，多數是回廟辦分靈神明的「開光」儀式。

畢竟警力有限，警方顧廟勤務之餘，每年還要盯緊200多場廟會繞境活動，廟方定出「自制公約」，包括約制團員在等候參拜時飲酒、減少燃放鞭炮，禁止沖天炮與高空煙火，依照警方動線安排參拜等事項，響應台南市的宮廟優質化政策。