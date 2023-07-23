為擴大台灣漫畫在歐陸市場的聲量，文化內容策進院（文策院）本月在法國巴黎進行兩場台漫活動，引發迴響。由於法國閱讀市場向來十分偏好漫畫，目前消費者在市場上購入的書籍之中，有三分之一是漫畫，其中「manga」（日系漫畫）的銷售數字在近年明顯攀升，甚至超越傳統的法國、比利時系漫畫作品，這也是台漫的日系風格作品有機會搶進法國市場的優勢。

法國訂閱制數位漫畫平台Mangas.io總監Yun Inada表示，法國讀者很能接受台灣的日系風格漫畫作品，加上日、韓漫畫數位授權條件封閉、困難，取得成本過高，高品質的台灣漫畫因此成為平台的關注重點之一。

法國重要出版集團旗下的漫畫品牌Vega-Dupuis出版總監史黛芬（Stéphane Ferrand）表示，在受邀參加推介會之前，對近年台灣漫畫創作風貌並不熟悉，但在現場看到多元、有別於歐漫風格的創作，期待尋找適合出版的作品，也希望未來有機會與台灣創作者有更深入的交流與合作。

文策院自2022年起與Mangas.io平台合作，推介適合書單，預計到今年底將有20部台灣作品在該平台上架。這次合作，則將推廣力道從線上跨至線下，在Mangas.io於「Japan Expo」的集合式攤位上，也推出點閱數佳的台漫《貓妖傳》、《煉乳咖啡滴答滴》等作品簽繪板和周邊小物，受到許多法國讀者歡迎，踴躍參與攤位活動遊戲以兌換獎品。

值得一提的是，近年來台漫也深獲法國出版社的青睞。第12屆金漫大獎得主小島的創作《獅子藏匿的書屋》，經法國新銳出版社Komogi出版法文版，小島也受到出版社邀請，到今年的Japan Expo現場舉辦簽繪活動，跟粉絲近距離互動。

於Japan Expo推出《粉紅緞帶》法文版的法國出版社Nazca總經理 卡蜜兒（Camille Mercier）表示，譯者在翻譯台漫時，需兼顧法國讀者能理解的文化元素和語言的轉換，雖然不容易，但讀者們反應很好，未來將持續推出台漫作品。