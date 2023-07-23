桃園酒醉男子打賭躺馬路遭賓士車輾過慘死。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市姚姓男子上個月28日晚間10點多與朋友喝酒後，疑似因為與友人打賭「敢不敢躺在馬路睡覺？」隨即走到大馬路上躺在外側車道，當時一名葉姓男子，開著白色賓士休旅車行經將人輾過慘死，之後肇事逃逸。楊梅警方調閱監視其，在1小時候逮捕葉男，訊後依過失致死、肇事逃逸罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

53歲姚姓男子上個月28日深夜，在楊梅區中山南路587巷口附近超商前與朋友一起喝酒，酒過三巡之後他竟和朋友打賭敢不敢躺在大馬路上，沒想到竟遭賓士車輾過，駕駛葉男肇事逃逸，1小時之後落網，他當時喊冤供稱，當時天色昏暗，當時只知道輪胎有壓到東西，車子晃了一下，但不知道是撞到人，所以沒有停車下來看，更不知道自己涉及肇事逃逸。

楊梅警方今天表示，詢問與姚男在一起喝酒的友人是否有打賭這件事，該名朋友說當時2人都已經喝醉，隨後就看到姚男跑去躺在大馬路，不記得是否有打賭，當時還有叫姚男趕快起來，沒想到竟然發生車禍造成他喪命。

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