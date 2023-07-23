法新社報導，俄羅斯軍方稍早宣布，俄羅斯新聞社（RIA Novosti）戰地記者朱拉里夫（Rostislav Zhuravlev）今天在烏國南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區因一場烏方發動的襲擊行動而喪生。

俄新社同樣報導了朱拉里夫的死訊，稱他是在前線附近遇害。

俄羅斯軍方在聲明中說：「烏克蘭軍隊使用集束彈藥發動襲擊，導致4名記者受到輕重不一的傷勢。」

「撤退過程中，俄新社記者朱拉里夫因集束彈爆炸造成的傷勢而死亡。」

另外3名記者送醫後據報情況穩定。

俄羅斯外交部表示：「所有跡象均顯示，針對這群記者的攻擊事件並非偶然發生的。」

聲明補充道：「各個稱職的國際機構，一如對過去這類案件一般，寧可對此令人髮指的罪行視而不見。」

根據俄羅斯外交部說法，事發時，「這群記者正在蒐集素材，以報導基輔政權武裝人員轟炸札波羅熱地區聚落時，使用的是遭全球多國所禁用的集束彈藥」。

俄羅斯外交部同時歸咎美國把這些武器運送給烏克蘭部隊。

美國白宮先前表示，烏克蘭部隊正在戰場運用美方提供的集束彈藥，以在這場曠日持久的戰爭中尋求反攻動力。

集束彈含上百枚更小的子炸彈，能夠造成大面積殺傷，而留下的未爆彈（啞彈）往往在衝突結束數十年後，仍對平民構成威脅，因此在許多國家都禁止使用這種武器。

俄羅斯外交部警告說：「殘忍屠殺這名俄國記者的凶嫌，最終將得到應有的懲罰。」俄羅斯外交部更說：「向基輔當局提供集束彈藥的各方，也將承擔全部責任。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120723