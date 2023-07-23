國民黨全代會今（23）日上午登場，正式提名新北市長侯友宜為2024總統參選人，侯與黨內諸多大咖的互動也成為各界關注焦點。今早有出席全代會的國民黨台北市議員李明賢還原現場狀況，除透露1布置並非在暗指藍白合外，更說冷氣開得超級熱，跟總統蔡英文的「今天冷氣不錯」差很多。

李明賢今日在中天節目《週末大爆卦》分享出席全代會的感想，指出雖然侯友宜與高雄市前市長韓國瑜等大咖的互動是觀察指標，但今天較緊繃的其實是國民黨主席朱立倫，「因為他負責操盤，所以看起來蠻緊繃的，跟他握手的時候都沒有交談」。

主持人李珮瑄提到，不少網友質疑全代會的布置為何這麼「白」，讓李明賢反問「是在暗示說有所謂的藍白合嗎？」李珮瑄馬上追問「為什麼要白成這樣呢？是要跟白靠攏嗎？很多不同揣測，為什麼把場地布置這麼白？」

李明賢解釋，其實過去侯友宜幫忙黨中央時，都是希望大家穿白襯衫、藍色牛仔褲，主要原因是這樣的穿著給人較年輕、有活力的感覺，他自己上節目時也常常是這樣的穿搭，並沒有借服裝展現藍白合的意思。

李明賢認為，雖然朱立倫在致詞時有提到在野大聯盟，但到底未來整合是包括總統層級，還是僅區域立委上做整合，並沒有清楚的說明，未來黨中央或侯辦要再釐清；他並透露，今天全代會現場非常熱，進去幾分鐘就在冒汗，外套都穿不住，跟蔡英文日前喊「今天冷氣不錯」的狀況差非常多。