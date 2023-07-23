來自台灣的B.DANCE丞舞製作團隊，近期赴法國演出最新作品《愛麗絲》於韋拉松羅曼國際舞蹈藝術節（Vaison Danses）受矚目，登上法國大報費加洛報的文化版報導。

費加洛報報導提及台灣舞蹈的獨特特點，包括對美的追求、戰士般精湛的技藝、融合武術和太極、對空間的理解以及將傳統與現代融合的創意。認為台灣舞蹈不僅注重藝術表達，更深深植根於當地文化，包括對萬物有靈的理念，賦予作品更深層次的力量，以及精心描繪線條的品味，猶如漫畫中的視覺效果。

《愛麗絲》舞作全長70分鐘，編舞家蔡博丞以奇幻的場景帶領觀眾遨遊在想像的世界中，其中三月兔戴著璀璨的鑽石面具，頭上配戴著羽毛，和愛麗絲兩人在矮樹叢中嬉戲，視覺效果佳。

韋拉松羅曼國際舞蹈藝術節自1985年首次舉辦，其現任藝術總監皮耶（Pierre-François Heuclin）長期關注著台灣編舞家蔡博丞的作品。因此，在今年特別邀請《愛麗絲》於法國演出，此作也將於7月25日在法國東南部城市錫斯特龍的Nuits de la Citadelle藝術節登場。