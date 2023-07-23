一名女子表示，昨傍晚搭乘台鐵自強號返家，有2名男子從北車上車後，就直奔列車的廁所，行進間有不少乘客需要上廁所，無論怎麼敲門2男子都不願出來，讓她看不下去狂敲門問「你們到底要不要出來？」2男才默默打開門，她看到其中1男坐在馬桶蓋上傻眼說「在火車裡廁所吹冷氣滑手機很舒服齁？」貼文PO上網後，網友直呼「沒坐票，坐馬桶？廁所很臭耶。」

原PO昨（22）日於論壇《Dcard》指出，昨傍晚搭自強號返家，因沒買到坐票，只好站在靠車門附近的走道，後來有2名男子從北車上車，直接往廁所裡反鎖，行進間有2名婦女想上廁所，敲門2男子也不願出來，她只好用簡訊通報台鐵列車長。

此時一名阿伯突昏倒在地，其他乘客上前關心，也有人想到廁所有通話鈴，又再次敲了廁所的門，但2名男子說什麼就是不肯出來，後來1名女乘客也想上廁所，發現廁所仍被占用，讓原PO氣得出面大拍廁所的門說，「2位先生你們從北車上車後就一直占用廁所，已影響其他人使用權益了，你們到底要不要出來？」

話說完，2男子才把門打開，原PO看到其中1人還坐在馬桶蓋上滑手機，見事態不對才趕緊從廁所走出來，沒有任何歉意，她氣炸說，「在火車裡廁所吹冷氣滑手機很舒服齁？火車的廁所是給有需要的乘客使用，不是讓他們在裡面吹冷氣滑手機的，若是不舒服而佔用廁所，我會道歉，若不是請你們以後注意自己的行為，不要為他人造成不便。」

貼文讓網友傻眼，紛紛留言，「廁所很臭耶」、「可以上車那去車廂吹冷氣不就好了，幹嘛待在廁所？」、「最討厭這種沒位置，就躲廁所的無賴，我也是會瘋狂敲門」、「沒坐票，坐馬桶？」