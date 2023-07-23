路卡馬林內利（左）和亞歷山卓柏爾吉兩大帥哥影帝攜手演出《回不去的那座山》。（海鵬提供）

威尼斯影帝路卡馬林內利最近在新片《回不去的那座山》飾演浪跡天涯、走過八山八海的男主角，電影描述兩個男孩終其一生深刻感人的情誼，而他和另一男主角亞歷山卓柏爾吉演出時，由於兩人感情實在太好，「完全不須排練」，只需望著對方、深厚感情就自然流洩。

馬林內利和柏爾吉拍攝《回不去的那座山》總是形影不離，甚至不諱言「彼此真心相愛」，即使沒有對方的戲，都會互問一句：「要不要我在場？」親密友誼令人稱羨，連導演菲利克斯范葛羅尼根都戲稱他們「根本雙胞胎」，兩人也雙雙榮登義大利國際影協獎影帝。

馬林內利為拍攝電影，連續攻頂了阿爾卑斯山、喜馬拉雅山兩大山脈，他興奮表示：「太美了！讓我完全不想下山。」但在拍喜馬拉雅山時，卻沒有柏爾吉的戲，兩人一度「被迫」分離，讓馬林內利直呼還真有點小難過，一場馬林內利在山頂上找到父親遺留的筆記本的戲，內容一句感嘆：「如果大家都能一起待在山上多好。」也道盡了馬林內利拍攝時的感受。