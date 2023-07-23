肝癌是國人容易罹患的十大癌症之一，為喚起民眾重視定期追蹤檢查肝健康，財團法人肝病防治學術基金會連續三年推動「全民腹超總動員」活動，鼓勵年滿40歲以上的國人每年接受一次腹部超音波檢查，今年共有4663人共襄盛舉，創下歷史新高，其中有超過5成比例具有脂肪肝，肝基會總執行長楊培銘提醒，脂肪肝若不處理恐演變成肝硬化、肝癌。

楊培銘表示，腹部超音波檢查是肝病防治中最重要的手段，效果比抽血檢查精確有效，過去三年肝基會推動的全民腹部超音波活動獲得廣大迴響，從首年的12家醫療院所參與，到現在已成長為24間醫療院所響應，除澎湖縣之外，全台每一縣市都有醫院參與，總檢查人數也從1912位攀升至4663位。

在今年的檢查中也發現，肝異常的檢查人數高達3795人，佔整體檢查約8成，其中最常發生的異常為脂肪肝，共有2505位，其次依序為良性肝腫瘤、膽息肉、肝實質病變等，至於透過超音波發現疑似肝癌的則有121位。

不過楊培銘指出，依照過去經驗疑似肝癌個案真正會確診為肝癌的比例僅2％，雖然不算太高，但還是要提醒現在發現國人脂肪肝比例很高，幾乎已達每2人就有1人脂肪肝的比例，尤其年齡層不斷下降，不僅與酒精飲用有關，更直接的關係是精緻飲食文化。

楊培銘提醒，脂肪肝若不處理，經歷10至20年的發展可能會成為肝硬化、肝癌，尤其近年來40歲以下年輕族群發生比例很高，因此呼籲年滿40歲以上國人每年至少要接受一次腹部超音波檢查，由專業的肝膽腸胃科醫師協助判斷。

展望未來，楊培銘表示，肝基會正在思考如何讓腹部超音波檢查更深入國人生活，除了將來檢查年齡可能下修至30歲以上之外，也期盼能有更多基層診所加入全民腹超活動，也不排除與超商業者合作，讓民眾能就近檢查預防肝病。